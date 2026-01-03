Sesso orale in carcere: compagna del detenuto denuncia ex per minacce: “Se vai ancora ai colloqui ti ammazzo”

Dopo il caso del sesso orale nel carcere di Civitavecchia la ex del detenuto avrebbe offeso e minacciato di morte la sua attuale compagna.

Il detenuto ventinovenne al quale la compagna avrebbe praticato sesso orale nel carcere di Civitavecchia durante l'orario delle visite è stato trasferito da circa una settimana in un altro istituto penitenziario. A raccontare la vicenda Fanpage.it a inizio dicembre 2025, quando la trentasettenne al colloquio con il fidanzato, è scesa sotto al tavolo e gli avrebbe praticato del sesso orale.

Una scena avvenuta davanti agli agenti della polizia penitenziaria, che l'hanno bloccata ed è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico. Un caso che riporta l'attenzione sulla tematica dell'affettività nelle carceri italiane e sulla necessità dell'introduzione di stanze dedicate all'incontro intimo dei partner durante il periodo di detenzione. Entrambi, detenuto e compagna, a sua volta ex detenuta, sono difesi dall'avvocato Antonino Castorina.

La compagna querela ex del detenuto per minacce

La trentasettenne compagna del detenuto starebbe per denunciare la ex di lui per minacce. La denuncia verrà depositata lunedì 5 gennaio. La donna ha raccontato che la ex del compagno, dopo essere venuta a conoscenza del fatto accaduto in carcere, l'avrebbe chiamata più volte al telefono, senza però ricevere risposta. Successivamente l'ha raggiunta sui social network, scrivendole dei messaggi attraverso Facebook. Per farlo avrebbe utilizzato il profilo della madre del fidanzato: l'avrebbe offesa e minacciata di morte.

"Non ti permettere più di fare colloqui con lui, se ti vedo ti ammazzo" è una delle frasi che la ex del detenuto avrebbe rivolto all'attuale compagna. Offese e minacce che andrebbero avanti da circa una settimana, che hanno portato la donna, preoccupata, a cambiare abitudini di vita. Così ha deciso di sporgere denuncia-querela.

La compagna del detenuto denunciata per atti osceni

Il detenuto che si trovava nel carcere di Civitavecchia è stato trasferito in un altro istituto penitenziario. Ancora prima del trasferimento i colloqui tra la coppia sono stati sospesi, un provvedimento che è a tempo indeterminato. La trentasettenne è stata denunciata a piede libero e ora si attende la chiusura delle indagini. Con un procedimento a suo carico, potrebbe rischiare da quattro mesi a quattro anni e sei mesi di reclusione.