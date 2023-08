Sessantenne trovato morto in un garage di Anzio, il fratello non aveva sue notizie da giorni La vittima era un artigiano di circa 60 anni. A dare l’allarme il fratello, che ha chiamato i carabinieri dopo aver sentito un cattivo odore provenire dal garage.

A cura di Teresa Fallavollita

I carabinieri della Compagnia di Anzio hanno trovato il cadavere di un uomo di circa 60 anni. Il corpo senza vita si trovava all'interno di un garage in piazzale Pleiadi, ad Anzio. A dare l'allarme il fratello della vittima, un artigiano, che non riuscendo a mettersi in contatto con il 60enne da qualche giorno, si è recato a casa dell'uomo. Ma una volta giunto sul posto avrebbe notato un cattivo odore provenire dal garage: a quel punto ha chiamato i carabinieri per chiedere aiuto. All'interno del locale la macabra scoperta del cadavere. Lo ha riportato Repubblica.

Ai militari di Anzio è affidato il compito di far luce su quanto accaduto. Secondo le prime indiscrezioni sembrerebbe che la serranda del garage fosse chiusa dall'interno.