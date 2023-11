Sequestrato il patrimonio di un boss tra Anzio, Nettuno ed Aprilia: ville, terreni e conti correnti Un patrimonio da tre milioni di euro tra ville, immobili di pregio, terreni, conti correnti e società di rivendita autoveicoli. È quanto ammonta il sequestro a boss Giacomo Madaffari.

A cura di Alessia Rabbai

Blitz di carabinieri nel territorio dei Comuni di Anzio e Nettuno e Aprilia, dove i militari hanno sequestrato il patrimonio di Giacomo Madaffari, considerato al vertice della locale ‘ndragheta Madaffari-Perronace-Gallace. Ricchezze che ammontano a ville e immobili di lusso, terreni e automobili, conti correnti e una società di rivendita di autoveicoli, per un valore totale che ammonta a tre milioni di euro. Madaffari è detenuto a seguito dell’indagine antimafia chiamata "Tritone" svolta a febbraio del 2022 dal Nucleo Investigativo di via in Selci e che ha portato a svelare l'esistenza della locale di ‘ndrangheta e a come si muoveva all'interno del territorio.

La misura è un sequestro anticipato di beni

Secondo le informazioni apprese il sequestro è scattato stamattina presto, lunedì 6 novembre, con i militari del Comando provinciale di Roma impegnati sul litorale della provincia Sud della Capitale. I carabinieri all'alba hanno dato esecuzione al decreto emesso dalla III Sezione “Misure di Prevenzione” del Tribunale Penale e Civile di Roma su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, che dispone il sequestro anticipato di beni, finalizzato alla confisca. La misura messa in atto è quella di prevenzione patrimoniale.

Il patrimonio sequestrato a Giacomo Madaffari

Nel dettaglio i carabinieri hanno sequestrato come richiesto dal giudice nel decreto un patrimonio che ammonta ad un valore totale di tre milioni di euro: immobili di cui sei di categoria A/7 ossia ville con tanto di piscina e immobili di pregio, sei terreni, due autovetture di grossa cilindrata, conti correnti e una società di rivendita autoveicoli. Quest'ultima veniva utilizzata per reinvestire il denaro che che proveniva dalle attività illecite. Il tenore di vita elevato di Madaffari e dei suoi famigliari non era infatti compatibile con i redditi e le altre fonti percepite tra il 1980 e il 2020.

Giacomo Madaffari è stato arrestato

Giacomo Madaffari è stato arrestato a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma il 18 febbraio del 2022. Un quadro quello emerso dalle indagini che ha portato alla luce un contesto criminale che andava avanti dalla metà degli anni ‘70 fino ad oggi.