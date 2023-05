Sequestrano coppia di anziani, svaligiano casa e scappano con bottino di oltre 20mila euro: 3 arresti I due hanno aspettato che il 77enne rientrasse a casa per fare irruzione e legare lui e sua moglie in cucina, mentre gli svaligiavano casa. Un terzo è rimasto in auto a fare il palo: bottino da oltre 20mila.

A cura di Beatrice Tominic

Sono stati rintracciati e arrestati i tre uomini che lo scorso gennaio hanno messo a colpo una rapina con sequestro di persona ai danni di una coppia di anziani a Roma, nel loro appartamento al quinto piano di via Tiburtina. Le due vittime, un uomo di 77 anni e la moglie di 72, sono stati bloccati in casa, con le mani legate e la carta gommata in bocca: mentre uno li sorvegliava e minacciava, un altro, entrando nelle varie stanze, ha derubato il loro appartamento. I tre sono stati arrestati a conclusione delle indagini: sono gravemente indiziati di essere gli autori di una rapina aggravata e di sequestro di persona.

La rapina con sequestro di persona

I fatti si sono svolti nella serata del 21 gennaio 2022 nell'appartamento della coppia in via Tiburtina. Due uomini, uno dei quali armato di pistola, hanno atteso che l'uomo rincasasse per fare irruzione nell'appartamento. I due, con il volto coperto da berretto e scaldacollo e guanti in lattice alle mani, hanno aspettato che si avvicinasse alla porta e, minacciandolo con l'arma, lo hanno spinto nell'abitazione dove hanno minacciato anche la moglie. Hanno portato entrambi in cucina, hanno legato loro le mani e hanno chiuso le loro bocche con la carta gommata.

Mentre la persona armata minacciava la coppia, l'altro ha iniziato a rovistare in ogni stanza, derubando gioielli, orologi e circa 20mila euro in contanti, custoditi in un cassetto del comodino della camera da letto. Una volta entrati in possesso del bottino, sono scappati.

L'intervento dei carabinieri e le indagini

Non appena fuggiti i malviventi, la coppia ha allertato i carabinieri con una telefonata al numero di emergenza unico nue 112. Una volta sul posto, i militari hanno immediatamente acquisito le testimonianze delle due vittime, hanno eseguito i rilievi nell'abitazione e sono scattate le indagini. Hanno analizzato le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona e ascoltato i due testimoni che li hanno riconosciuti. Così sono riusciti a risalire all'identità delle due persone che hanno fatto irruzione in casa a cui si è aggiunto un terzo, che probabilmente ha fatto da palo.

Dopo lunghe verifiche, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno identificato tre persone, gravemente indiziati di essere gli autori della rapina: si tratta di un 44enne di Avellino, un 49enne di Cosenza e un 31enne della provincia di Milano. Per gli arresti, hanno collaborato anche i colleghi della Compagnia Milano Duomo, della Compagnia San Donato Milanese e della Compagnia Montella (AV) che hanno prelevato i tre dalle loro case. Sono stati trasferiti in carcere: il 44enne in quello di Avellino, gli altri due al San Vittoere di Milano.