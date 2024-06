video suggerito

Senza fissa dimora si cosparge di liquido infiammabile e si dà fuoco: paura a Villa Lais È successo intorno alle 10.30 di oggi venerdì 27 giugno in via Paolo Albera all'interno del parco Villa Lais. Stando a quanto si apprende, sono stati alcuni passanti a intervenire e a spegnere le fiamme.

A cura di Enrico Tata

Un uomo senza fissa dimora si è cosparso di liquido infiammabile e si è dato fuoco. È successo intorno alle 10.30 di oggi venerdì 27 giugno in via Paolo Albera all'interno del parco Villa Lais. Stando a quanto si apprende, sono stati alcuni passanti a intervenire e a spegnere le fiamme.

Il senzatetto è sempre rimasto cosciente e presentava diverse ustioni sul corpo. Soccorso dal personale medico del 118, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Stando a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Tuscolana e della compagnia di Roma Piazza Dante, che stanno indagando sulla vicenda. Stando a quanto ricostruito, sembrerebbe che l'uomo abbia fatto tutto da solo e che non ci siano altri responsabili. Sconosciuti, per ora, i motivi del gesto.