Selva Candida, autobus in fiamme: le operazioni di spegnimento durano un’ora Un incendio ha distrutto un autobus della linea 028 mentre transitava su via di Selva Candida in tarda serata: le operazioni di spegnimento sono durate un’ora.

A cura di Beatrice Tominic

Dal gruppo Facebook "Sei di Selva Candida se (L’originale)"

Un altro incendio è scoppiato a bordo di uno degli autobus che transitano nelle strade della città di Roma la notte scorsa, oggi completamente distrutto. Il mezzo, come appare nell'immagine estrapolata da un video pubblicato all'interno di un gruppo Facebook di quartiere, è avvolto completamente da alte fiamme che, dalla zona anteriore fino alla posteriore del bus, ne hanno distrutto ogni sua parte. A causa del rogo, anche dai finestroni del mezzo, si è innalzata una folta nube di fumo nero verso il cielo.

L'incendio dell'autobus

L'incendio è divampato nella serata del 7 aprile, giovedì scorso, verso le ore 23. Fortunatamente, a quell'ora, i passeggeri a bordo del mezzo non erano molti e non si sono riscontrati feriti né intossicati. L'autobus ha preso fuoco quasi alla fine del suo percorso, mentre stava transitando sull'ultimo tratto che da via Santi Martiri conduce a via di Riserva Grande, a pochi passi dalla chiesa del quartiere, la parrocchia della Natività di Maria Santissima. Sul posto, oltre a due squadre della Polizia Locale di Roma Capitale, anche i vigili del fuoco per placare le fiamme. Arrivata alle 23.20 sul posto, la squadra di pompieri, giunta con un'autobotte, ha impiegato circa un'ora per spegnere l'incendio.

Ancora un flambus: stavolta è della linea 028

Un altro flambus, termine con cui ormai vengono identificati gli autobus che prendono fuoco autonomamente mentre transitano nelle vie della capitale, è stato distrutto. Stavolta il mezzo apparteneva alla linea 028 della Roma Tpl, che insieme ad Atac, è attiva nel settore del trasporto pubblico della capitale che transitano, come in questo caso, nella periferia a nord ovest di Roma: gli autobus della linea 028, nello specifico, collegano il capolinea di via di San Basilide con quello di Casalotti Boccea.