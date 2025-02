video suggerito

Sedicenne prende a calci il suo professore di italiano a Palombara Sabina I fatti sarebbero avvenuti nel corso della mattinata di ieri, lunedì 17 febbraio, a Palombara Sabina, provincia di Roma, in un istituto scolastico del paese.

A cura di Enrico Tata

Strattona il suo professore di italiano e poi lo prende a calci. L'aggressore è uno studente di sedici anni, stando a quanto riporta l'agenzia Nova. I fatti sarebbero avvenuti nel corso della mattinata di ieri, lunedì 17 febbraio, a Palombara Sabina, provincia di Roma, in un istituto scolastico del paese.

Il docente di italiano preso a calci dal suo alunno

Stando a quanto ricostruito, il docente di italiano sarebbe stato prima strattonato e poi colpito con un calcio dal suo alunno. L'insegnante non avrebbe riportato ferite particolarmente serie, ma l'episodio resta comunque grave e a scuola sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale per verificare quanto avvenuto in classe. Secondo le ultime informazioni, il professore non avrebbe ancora presentato una denuncia ufficiale e non è detto che lo faccia.

Consiglio di classe straordinario per discutere della vicenda

Sempre stando a quanto riporta l'agenzia Nova, dall'istituto alberghiero non sono stati diffusi dettagli sulla vicenda e neanche informazioni su eventuali provvedimenti disciplinari presi nei confronti del giovane. L'unica cosa certa è che è stato indetto un consiglio di classe straordinario per discutere su quanto accaduto a scuola.