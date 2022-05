Sedicenne morta dopo essere precipitata dal balcone di casa: s’indaga per istigazione al suicidio Sul caso indagano i carabinieri della compagnia Trastevere. In casa non è stato trovato nessun biglietto: alla base del gesto potrebbero esserci motivi personali o legati alla scuola.

A cura di Natascia Grbic

La procura di Roma ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio riguardo il caso della sedicenne precipitata dal balcone della sua abitazione in via Mattia Battistini a Roma. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia Trastevere, che stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti di vita della ragazzina e capire cosa abbia potuto spingerla a compiere un gesto del genere. Sembra infatti ormai certo che la 16enne abbia deciso di suicidarsi lanciandosi dal balcone della sua abitazione. Dalle prime informazioni sembra che non siano stati trovati biglietti che spiegano i motivi del gesto, ma alla base del gesto potrebbero esserci problemi personali e scolastici. Gli investigatori hanno ascoltato la famiglia della giovane e gli insegnanti. Dalle chat e dai social usati dalla ragazzina non sarebbero però emersi problemi legati al bullismo.

Sedicenne cade dal balcone: morta al Gemelli

La tragedia è avvenuta ieri mattina a Roma, tra le 10.30 e le 11. La ragazza non era andata a scuola e si trovava nella sua abitazione insieme al fratello, che però dormiva quando è caduta dal balcone. Il tonfo del corpo nel giardino condominiale ha attirato l'attenzione dei residenti, che hanno immediatamente lanciato l'allarme e chiamato l'ambulanza. Quando gli operatori del 118 sono arrivati in via Mattia Battistini, la ragazza era ancora viva ma in condizioni disperate. Operata d'urgenza al policlinico Gemelli, è deceduta poche ore dopo a causa delle gravi ferite riportate nella caduta. Da quanto emerso, sembra che nello zaino della sedicenne sia stato trovato un compito con un brutto voto. Per questo s'indaga anche sul versante scolastico, per capire se la giovane abbia avuto dei problemi legati al rendimento.