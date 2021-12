Scuola in piazza, blocco della città a Roma: la manifestazione di studenti e insegnanti In partenza stamattina da Piramide il corteo per la scuola. Studenti, insegnanti e personale ATA sfileranno insieme da Piramide a Trastevere: blocchi alla viabilità anche in via Molise.

A cura di Beatrice Tominic

Studenti, insegnanti e personale ATA stanno sfilando insieme nella mattinata di oggi, 10 dicembre, per le vie di Roma. Il corteo, partito dalla Piramide Cestia, porterà la folla di manifestanti (è prevista un'affluenza di circa mille persone) fino al largo Bernardino da Feltre, a pochi passi dal MIUR. Proprio nella piazza troveranno un sit-in dei sindacati che hanno aderito (Flc Cgil, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams) e in piazza saranno presenti anche i segretari di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pier Paolo Bombardieri.

La scuola manifesta a Roma: tutti i disagi alla viabilità

Come previsto, a causa della manifestazione e della grande partecipazione al corteo, la viabilità di Roma rischia di subire alcune modifiche: eventuali rimozioni da aree di sosta e blocchi dovuti al traffico sono solo alcuni dei disagi di cui risentirà la città. Soprattutto in tutta la zona interessata che, ricordiamo, comprende il percorso fra la Piramide Cestia, in zona Ostiense e largo da Feltre, su viale Trastevere si prevedono disagi. Già confermato, con una comunicazione dell'ATAC su Twitter, il tragitto limitato della linea del tram 3L in entrambe le direzioni che non raggiungerà più viale Trastevere, ma si fermerà a piazzale Ostiense a causa della presenza dei manifestanti su via della Marmorata, compresa del tratto iniziale del corteo. Altri possibili blocchi, deviazioni o limitazioni interesseranno le linee di autobus e tram 8, H, 23, 30, 44, 75, 77, 83, 115, 170, 280, 715, 716, 718, 719, 769, 775 e 781.

Ulteriori disagi per altre 2 manifestazioni

Allo sciopero della scuola, oggi si aggiungono altre due manifestazioni. La prima è quella dei lavoratori del settore delle acciaierie e della ceramica che protesteranno in via Molise, davanti al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) dalle ore 11 alle ore 14, come scrive in un tweet Luceverde, la seconda, per cui sono attese non più di 300 persone, sarà nel pomeriggio fra le 15 e le 20 nei pressi del Circo Massimo per le celebrazioni della Giornata Mondiale dei Diritti Umani.