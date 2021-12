Sciopero scuola, domani manifestazioni studenti: orari e chiusure stradali a Roma Previsti numerosi disagi alla viabilità per domani, venerdì 10 dicembre. In mattinata sono previste 1000 persone al corteo della scuola che interesserà la zona da Piramide a Trastevere, seguono altre manifestazioni.

A cura di Beatrice Tominic

Dalla manifestazione di ottobre 2020

È previsto per domani, venerdì 10 dicembre, lo sciopero del mondo della scuola: insegnanti e personale ATA manifesteranno a Roma "contro l'immobilismo del governo in materia di istruzione" nel corteo organizzato dai sindacati Flc Cgil, Uil Scuola, Gilda e Snals. Separatamente, sarà presente alla protesta anche Anief. La manifestazione, per cui è prevista un'affluenza di 1000 persone, partirà alle 9 da Porta San Paolo e arriverà a largo Bernardino da Feltre, su viale Trastevere, alle ore 14, stando a quanto si prevede. Il corteo interesserà via Marmorata, piazza dell'Emporio, Ponte Sulpicio, via di Porta Portese, via Induno, viale Trastevere, per poi giungere alla sua conclusione, a pochi passi dal MIUR e confluire in un sit-in dei sindacati attivo dalle 9.30. Per l'occasione, dovranno essere necessariamente rimossi i veicoli in sosta nelle zone vicino a quelle interessate dal corteo, in particolare su via del Campo Boario, nella zona della Piramide Cestia e di piazzale Ostiense; tra via Induno e viale Saffi in viale Trastevere; a largo Bernardino da Feltre e in via degli Orti di Trastevere e tra largo da Feltre e via Carcani. Per quanto riguarda i mezzi pubblici, non si escludono deviazioni o limitazioni per quanto riguarda le linee 3, 8, H, 23, 30, 44, 75, 77, 83, 115, 170, 280, 715, 716, 718, 719, 769, 775 e 781.

Disagi alla viabilità a Roma

Oltre a quella che si terrà in mattinata, sono previste altre due manifestazioni a Roma nel corso della giornata di domani. La prima interesserà i lavoratori delle acciaierie e del settore della ceramica che saranno presenti in un sit-in in via Molise, davanti al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) dalle ore 11 alle 14: i mezzi non autorizzati saranno rimossi entro le 8 da via Molise e da via di San Basilio (tra via del Basilico e piazza Barberini). La stessa zona potrebbe subire chiusure al traffico. Nel pomeriggio, invece, fra le 15 e le 20, sono attese al Circo Massimo (nel lato di via dell'Ara Massima di Ercole) circa 300 persone per la manifestazione “in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale dei diritti Umani”. Ulteriori disagi potrebbero derivare dall'allerta meteo nel territorio di Roma e del Lazio prevista per domani a partire dal primo pomeriggio.