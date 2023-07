Scuola, i lavoratori della Multiservizi saranno assunti da Roma Capitale: approvata delibera I lavoratori che operano nel comparto del servizio scolastico integrato dei nidi e delle scuole d’infanzia saranno assorbiti e assunti nella società comunale Risorse per Roma.

A cura di Enrico Tata

L'Assemblea Capitolina ha approvato a maggioranza la delibera sulla società Multiservizi di Roma. I lavoratori che operano nel comparto del servizio scolastico integrato dei nidi e delle scuole d'infanzia saranno assorbiti e assunti nella società comunale Risorse per Roma.

Il voto di oggi, ha detto il sindaco Gualtieri, "è un passaggio decisivo di una vicenda lunga e complessa, ma che per noi è importantissima e riguarda il futuro di Roma Multiservizi, la vita e il futuro di più di 2.000 lavoratrici e lavoratori del servizio scolastico integrato, l'esigenza di garantire un servizio essenziale e di pubblica utilità".

Si tratta di una "tappa decisiva – ha detto ancora Gualtieri – per poi passare a quella fondamentale, con successiva delibera, di finalizzare l'operazione con la liquidazione di Multiservizi, il trasferimento dei lavoratori in Risorse per Roma e il conseguimento di un obiettivo importante per i bambini e le famiglie, e anche per noi per gli obiettivi che ci siamo dati".

"Il passaggio odierno segue il parere della Corte dei Conti sul processo di internalizzazione individuato a febbraio. Un parere che rispettiamo ma che non cambia il segno della nostra volontà politica. Roma va avanti, con lo stesso obiettivo ma mediante un nuovo percorso: un intervento di riorganizzazione e razionalizzazione delle partecipate con il quale si intende affidare il servizio ad una società già esistente interamente partecipata da Roma Capitale, cui verranno trasferiti le lavoratrici e i lavoratori della Multiservizi oggi impegnati nel servizio integrato. Oltre al valore intrinseco di garantire maggiore sicurezza e stabilità a 2000 lavoratrici e lavoratori, intendiamo internalizzare il servizio perché siamo convinti che una funzione così strategica e delicata richieda una continuità della relazione educativa che si ottiene solo con la stabilità occupazionale", ha dichiarato in una nota Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale.

Con la delibera approvata oggi, ha dichiarato il segretario della Cgil Roma e Lazio, Natale Di Cola, "si avvia l’internalizzazione di un servizio strategico per la città. Un percorso che porterà serenità, continuità e stabilità occupazionale a migliaia di addetti che lavorano per la città, svolgendo un servizio pubblico essenziale per i cittadini più piccoli della Capitale e le loro famiglie, e che riafferma sui servizi al cittadino il primato del ruolo del controllo pubblico, tornandone ad allargare il perimetro. Questo è un risultato importante frutto della battaglia, lunga e difficile, delle lavoratrici e dei lavoratori di Roma Multiservizi, che abbiamo sostenuto e portato avanti in tutti questi anni.Adesso servono atti per rendere operativo, il prima possibile, le decisioni assunte con la delibera per chiudere questa lunga vertenza e puntare a migliorare la qualità del lavoro e del servizio".