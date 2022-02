Scossa di terremoto di magnitudo 3 ad Amatrice Un sisma di magnitudo di 3.0 è stato registrato ad Amatrice, epicentro del terremoto che ha colpito il Centro Italia nel 2016.

A cura di Redazione Roma

La terra torna a tremare ad Amatrice. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata questa mattina alle 7.31 con epicentro ad appena 3 chilometri in direzione Est del paese raso al suolo dal terremoto dell'agosto 2016. A registrare il sisma, stimato a una profondità di dodici chilometri, è stata la sala dell'Ingv di Roma. Gli altri comuni più vicini al sisma dove questo è stato percepito sono stati quelli di Campotosto, nota località montana e sciistica in provincia di L'Aquila, e Accumoli in provincia di Rieti. Nella giornata di ieri – sabato 26 febbraio – un terremoto di magnitudo similare è stato registrato in provincia di L'Aquila dai sismografi dell'Ingv.