Terremoto oggi ai Castelli Romani, scossa di magnitudo 2,6 avvertita anche a Roma: epicentro ad Ariccia

Scossa di terremoto nella regione Lazio nel pomeriggio di lunedì 29 dicembre 2025: il sisma è stato avvertito nella zona dei Castelli Romani e nella Capitale. Il terremoto è avvenuto alle ore 17.20 e soltanto qualche minuto dopo è stato riportato dall'Istituto Nazionale Geologia e Vulcanologia INGV. L'epicentro, come localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, è stato registrato a circa 3 chilometri a sud ovest di Ariccia con coordinate geografiche (lat, lon) 41.7000, 12.6422 ad una profondità di 12 km.

Non appena avvertita la scossa di terremoto in molti hanno iniziato a segnalare sui social network ciò che avevano sentito. "Ma sono impazzita o c'è davvero stato un terremoto?", si sono chiesti su X, dubitando forse di se stessi visti i ritardi di qualche minuti nel pubblicare la notizia della scossa da parte dell'INGV.

"Breve ma intenso. L'ho sentito anche io", dice qualcuno. "È durato poco, ma è stato forte", aggiunge un altro. "A casa mia ha ballato il letto e un po' le pentole sui fornelli", racconta un'altra persona.

Scossa di terremoto avvertita anche a Roma

Non soltanto sui Castelli Romani, dove si trova l'epicentro della scossa di terremoto di questo pomeriggio. La scossa è stata sentita in maniera nitida anche a Roma, in special modo nel quadrante sud della capitale. Molti utenti connessi dalla città di Roma, infatti, hanno subito chiesto delucidazioni sui social network, raccontando quanto avevano sentito poco prima.

"Mancava una bella scossa di terremoto per finire questo 2025", è il commento di alcuni su X dove la parola "terremoto" è balzata fra le tendenze in meno di dieci minuti. "Schicchera sentita al pian terreno, breve ma intensa", dice un altro utente. "C'è stata una scossa di terremoto, sembrava diversa dalle altre".

L’epicentro del terremoto ad Ariccia, a pochi passi da Roma.

La scossa di stanotte in Ciociaria

Soltanto qualche ora fa, poco prima delle ore 21 di domenica 28 dicembre 2025, un'altra scossa di terremoto con magnitudo 2.5 è stata avvertita in Ciociaria. L'epicentro si trova a tre chilometri da Belmonte Castello, in provincia di Frosinone, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.5897, 13.7758 ad una profondità di 8 km.

Terremoto sui Castelli Romani: l'ultimo da 3,3 a inizio novembre

L'ultima scossa di terremoto avvertita a Roma e sui Castelli Romani in maniera così nitida risale allo scorso 2 novembre, quando è stata registrata una scossa di magnitudo 3.3 con epicentro nel Mar Tirreno. La scossa è stata avvertita sia dalla Capitale che dalle località sui Castelli Romani, ma anche nella provincia di Latina: l'epicentro è stato registrato in mare il litorale romano e quello pontino, con epicentro non troppo distante dal comune di Anzio.

Articolo in aggiornamento