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Scossa di terremoto a Roma Est: epicentro a Torre Spaccata, magnitudo di 1.9

Torre Spaccata a Roma Est è l’epicentro della scossa di terremoto che si è verificata alle 12.58 di oggi, 16 marzo. La magnitudo è di 1.9.
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A cura di Alessia Rabbai
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L’epicentro della scossa a Torre Spaccata (Screen dal sito web dell’Ingv)
L’epicentro della scossa a Torre Spaccata (Screen dal sito web dell’Ingv)

Una scossa di terremoto si è verificata a Roma Est, oggi, lunedì 16 marzo 2026. La scossa è stata registrata alle ore 12.58, ha una magnitudo di 1.9. L'epicentro della scossa è a Torre Spaccata nella periferia romana e si è verificato a una profondità di otto chilometri. A riportarla il sito web ufficiale dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia. Da quanto si apprende la scossa non ha provocato danni a persone o cose.

I Comuni più vicini all'epicentro

I Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall'epicento di Torre Spaccata in cui c'è stata la scossa sono oltre Roma Guidonia Montecelio, Tivoli e parte dell'area dei Castelli Romani.

Sabato un'altra scossa sempre a Torre Spaccata

I sismografi dell'Ingv hanno registrato un'altra scossa sabato scorso 14 marzo sempre a Torre Spaccata, nella periferia Est di Roma ancora all'interno del Grande Raccordo Anulare. La scossa è avvenuta alle ore 22.44 a una profondità di 9 chilometri ed è stata avvertita da tanti residenti del quadrante.

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L'epicentro è stato precisamente tra i quartieri di Torre Maura e Torre Spaccata, a poche centinaia di metri da via Casilina e a sette chilometri a Nord del comune di Ciampino. Segnalazioni sono arrivate da residenti di Centocelle, Alessandrino, Giulio Agricola, Appio Claudio, Cinecittà, Quadraro e Tor Bella Monaca, alcune delle zone in cui è stata avvertita. Neanche in questo frangente fortunatamente ci sono stati danni a persone o cose.

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