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Terremoto a Roma, scossa di magnitudo 2.0 nella serata di ieri: epicentro a Torre Spaccata

La scossa è avvenuto nella serata di sabato 14 marzo a una profondità di 9 chilometri ed è stata avvertita da tanti residenti dei quartieri di Roma Est.
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A cura di Francesco Esposito
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L’epicentro del terremoto avvertito a Roma la sera di sabato 14 marzo 2026 (da Ingv)
L’epicentro del terremoto avvertito a Roma la sera di sabato 14 marzo 2026 (da Ingv)

Una scossa di terremoto ha disturbato il sabato sera dei residenti di Roma est. I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato un evento sismico di magnitudo 2.0 alle 22.44 di ieri 14 marzo 2026. L'epicentro dell'evento sismico è stato tra i quartieri di Torre Maura e Torre Spaccata, a poche centinaia di metri da via Casilina e a sette chilometri a nord del comune di Ciampino. Il sisma è avvenuto a nove chilometri di profondità nel sottosuolo e, fortunatamente, sembra non aver riportato danni. La scossa, però, è stata avvertita da tante cittadine e cittadini.

La scossa avvertita in molti quartieri di Roma est

Sui vari gruppi social di quartiere molti parlano di due scosse. La seconda, che non compare nell'elenco continuamente aggiornato dell'Ingv, si è verificata intorno alle 22.57 ed è stata più lieve. Molti riportano di aver avvertito il terremoto a Centocelle, Alessandrino, Giulio Agricola, Appio Claudio, Cinecittà, Quadraro e Tor Bella Monaca.

Due forti boati ma nessun danno al momento

Sembra, però, che l'evento non si sia manifestato come un movimento del suolo – infatti, in tanti scrivono di lampadari immobili – ma più come due forti boati. Tanto che alcuni si chiedono se si sia trattato di un terremoto o di un'esplosione. Al momento non risulta nessun danno causato dall'evento sismico e nessun intervento dei vigili del fuoco, ma si attendono controlli e segnalazioni nelle prossime ore.

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