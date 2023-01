Scossa di terremoto a Colonna: magnitudo di 3.2, avvertita a Roma Una scossa di terremoto si è registrata nella notte con epicentro Colonna, con magnitido 3.2 a 11 chilometri di profondità. È stata avvertita anche a Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Una scossa di terremoto è stata avvertita a Roma nella notte tra sabato 21 e domenica 22 gennaio. L'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia pochi minuti prima delle ore 3 ha tweettato due volte: un primo tweet pochi minuti prima delle ore 3 ha dato una stima provvisoria dell'evento, con epicentro in provincia di Roma e di una magnitudo compresa tra 3.0 e 3.5. Il secondo tweet con i dati rivisti ha informato gli utenti che si è trattato di una scossa di magnitudo 3.2 avvenuta alle ore 2.46, con epicentro a otto chilometri a Nord Ovest del Comune di Colonna, in provincia di Roma Sud Est di Roma e che si è verificata a una profondità di 11 chilometri.

Scossa di terremoto nella notte avvertita a Roma

La scossa che si è registrata a Colonna è stata avvertita chiaramente a Roma. In tanti hanno scritto sui social network di averla sentita in diverse zone della città, specialmente del quadrante Sud della Capitale e in provincia. Da Centocelle a Guidonia Montecelio, da San Basilio ai Castelli Romani. La scossa è stata avvertita anche in altre zone di Roma, ci sono residenti che dicono di averla sentita anche dalla Cassia, Roma Nord. Alcuni cittadini raccontano di aver avvertito un boato e di essersi svegliati di soprassalto nella notte. Altri hanno detto di aver percepito vibrare il letto e per lo spavento, di non essere riusciti più ad addormentarsi. La paura è stata tanta, ma fortunatamente da quanto si apprende al momento non si registrano danni a persone o cose.

L’epicentro della scossa a Colonna (Immagine da sito Ingv)

Le scosse precedenti avvertite a Roma

Le ultime scosse di terremoto avvertite a Roma si sono verificate sempre all'interno della sua Area metropolitana. Lo scorso primo gennaio c'è stata una scossa di magnitudo 3.3 a Nord della Capitale, con epicentro Guidonia Montecelio, così come anche è accaduto il 23 dicembre 2022, sempre con epicentro Guidonia e con magnitudo 3.1 e il 23 novembre di magnitudo 2.3. Lo scorso anno andando a ritroso con i mesi una scossa con epicentro a Pesaro con magnitudo 5.7 è stata avvertita anche a Roma. Altri Comuni interessati da scosse sismiche sono stati Ciampino, Montefiascone, Rieti, Ciciliano e in provincia di Frosinone.