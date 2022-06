Scopre che il fidanzato la tradisce e lo prende a coltellate È stata denunciata a piede libero per lesioni gravissime una trentanovenne che ha acocltellato e mandato in ospedale il fidanzato.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Ha scoperto che il suo fidanzato l'aveva tradita e lo ha preso a coltellate, fino a farlo finire in ospedale. I fatti risalgono alla serata dello scorso venerdì 10 agosto nella zona di piazza Indipendenza a Roma. Autrice della violenza una trentanovenne originaria della Somalia, che è stata bloccata, identificata denunciata a piede libero dalle forze dell'ordine intervenute sul posto, per lesioni gravissime. Secondo quanto riporta Il Messaggero tra la coppia che gestisce un'attività commerciale, sarebbe scaturita improvvisamente una lite per il presunto tradimento da parte di lui. La donna ha dato in escandescenze e ha cercato di colpirlo con qualsiasi cosa che trovava a portata di mano. Prima ha preso una bottiglia che ha trovato nel locale e lo ha colpito in testa, poi ha afferrato un coltello poco distante da lei e lo ha ferito a una mano con un fendente.

L'uomo ferito è stato medicato e non è grave

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 su posto è intevenuto il personale sanitario, che lo ha soccorso e trasportato con l'ambulanza in ospedale al Policlinico Umberto I. Da quanto si apprende fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi. Un episodio di violenza che si è concluso fortunatamente con esiti non gravi, ma che sarebbe potuto culminare in tragedia. Arrivato al pronto soccorso il paziente è stato medicato per la ferita riportata. Presenti i carabinieri della Compagnia Roma Centro, che durante la lite hanno diviso la coppia e li hanno entrambi identificati.