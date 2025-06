video suggerito

Scopre la fidanzata insieme a un uomo, lo prende a martellate in testa e se ne va al lavoro Ha scoperto la fidanzata con un altro e ha reagito. Ha afferrato un martello e ha iniziato a colpire l'uomo sulla testa. Poi, come se niente fosse, è andato al lavoro.

A cura di Beatrice Tominic

Ha scoperto la fidanzata in compagnia di un uomo. Nella mattina di ieri, venerdì 13 giugno, lo ha aspettato in strada armato di martello. Al suo arrivo ha iniziato ad insultarlo e minacciarlo, poi gli si è scagliato contro colpendolo in testa più volte. Mentre la vittima, un uomo di 39 anni, veniva soccorso e aiutato a raggiungere l'ospedale più vicino, il Cristo Re, l'aggressore se ne è andato via, come se niente fosse, per raggiungere il posto di lavoro.

L'aggressione con il martello a Roma

I fatti, come anticipato, risalgono alle mattinata di ieri, quando l'uomo ha raggiunto via dei Monti di Creta, fra Baldo degli Ubaldi e via Boccea, in attesa dell'altro che aveva visto in compagnia della fidanzata. Non appena lo ha visto gli si è scagliato contro, urlandogli parolacce, minacciandolo e insultandolo. Poi ha iniziato a spintonarlo, lo ha schiaffeggiato. Fino a quando non ha estratto il martello e lo ha iniziato a colpire sulla testa, più volte.

Mentre l'uomo, un trentanovenne, si accasciava a terra, in una pozza di sangue, soccorso dalla fidanzata che si trovava con lui e altri passanti, l'aggressore, un ventiseienne residente in zona, è scappato via, andando al lavoro.

I soccorsi e le indagini

Il trentanovenne ha raggiunto immediatamente il pronto soccorso più vicino, quello del Cristo Re di Roma, ma dopo i primi accertamenti medici è stato trasferito al policlinico Agostino Gemelli, dove si trova ancora adesso ricoverato e in attesa di prognosi. Fortunatamente non rischia la vita, ma non si esclude un intervento chirurgico per ridurre le fratture riscontrate alla scatola cranica.

Nel frattempo i carabinieri della stazione Trionfale si sono messi al lavoro per rintracciare il ventiseienne. Lo hanno trovato poco dopo, in tarda mattinata, a piazzale Clodio, dove lavora come operaio. Nei suoi confronti per il momento è scattato l'arresto per tentato omicidio: è stato trasferito a Regina Coeli in attesa del giudizio di convalida.