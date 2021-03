in foto: Foto Facebook

Perdita d'acqua al centro idrico di via Sebastiani a Frascati, provincia di Roma. Nella foto, pubblicata su su Facebook da Gelindo Forlini, assessore Manutenzioni del Patrimonio Comunale, Lavori Pubblici, Decoro Urbano ed Efficientamento Energetico, politiche ambientali, si vede una colonna d'acqua alta circa 15 metri. "Considerato che la perdita è localizzata nella stazione di pompaggio che alimenta il serbatoio di Vigna Ferri, se il guasto non è di semplice riparazione, ci potrebbero essere problemi idrici per tutti i cittadini che abitano fuori dal centro storico e fuori

dal quartiere di Cocciano", ha commentato l'assessore su Facebook.

Il guasto si è verificato precisamente presso l'impianto di sollevamento acqua Acea Ato2 di via Sebastiani, nella parte bassa di Macchia dello Sterparo, vicino all'incrocio con via Fermi. Il guasto, stando a quanto riporta il quotidiano locale Castelli Notizie, è stato riparato nel corso della notte.