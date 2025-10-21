Scoppia un incendio in appartamento a Roma: muore una donna, grave la figlia. Salvato il cagnolino che vive con loro

Tragedia a Roma, in zona Torrevecchia, dove è scoppiato un incendio in appartamento. Al suo interno madre e figlia: morta la madre, in condizioni gravissime la figlia. Evacuate diverse persone dai piani superiori.

Un appartamento al piano rialzato di una palazzina composta da tre ha preso fuoco questo pomeriggio in via Diano Marina, all'incrocio con via di Torrevecchia, nel quadrante nord ovest della capitale. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco che hanno iniziato le operazioni di spegnimento. All'interno dell'abitazione si trovavano due donne, madre e figlia: i pompieri si sono precipitati verso di loro per metterle in salvo.

Per una delle due, però, non c'è stato niente da fare. Una volta estratta dall'appartamento in fiamme è morta. In condizioni gravissime la figlia, una sessantasettenne che è stata immediatamente affidata alle cure del pronto soccorso sanitario del 118. Oltre a lei i vigili del fuoco hanno estratto dall'appartamento in fiamme anche il cagnolino che viveva con loro.

L'incendio a Roma e l'intervento dei vigili del fuoco

Le fiamme sono scoppiate nel pomeriggio di oggi, martedì 21 ottobre 2025 a Roma, nel quartiere di Torrevecchia, nel quadrante nord ovest della capitale. L'allarme è scattato verso le 16.50 in via Diano Marina, all'incrocio con via di Torrevecchia dove ha preso fuoco un appartamento che si trova al piano rialzato di una palazzina di tre piani all'interno di un comprensorio.

L’incendio in via Diano Marina.

Sul posto sono arrivate immediatamente le squadre 8/A di Monte Mario e la 9/A di Prati con l'autobotte, l'Autoscala, il funzionario di turno, il capo turno provinciale, il carro autorespiratori e il carro Teli. Non appena arrivati sul luogo del rogo i pompieri sono entrati nell'appartamento a fuoco.

Pompieri evacuano le persone dai piani superiori

L'incendio era ormai generalizzato e i pompieri si sono messi immediatamente al lavoro per spegnere l'incendio. Nel frattempo alcuni colleghi hanno portato fuori dall'abitazione le due persone che vivono al suo interno e che si trovavano dentro quando si sono sviluppate le fiamme, altri hanno evacuato gli altri abitanti della palazzina. I piani superiori sono stati invasi dal fumo, mentre, al termine dell'intervento, l'appartamento in cui è scoppiato il rogo è stato dichiarato inagibile.

Il cagnolino estratto dall’appartamento in fiamme.

Morta una donna, grave la figlia

All'interno dell'appartamento si trovavano madre e figlia, insieme al loro cagnolino. Mentre le operazioni di spegnimento erano ancora in corso, alcuni pompieri si sono occupati di portare fuori dall'appartamento le due donne, madre e figlia. Ad avere la peggio la madre, una donna di 91 anni, che è deceduta una volta portata all'esterno dell'abitazione. Per lei non c'è stato niente da fare. La figlia, una sessantasettenne, invece, è stata affidata immediatamente agli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che l'hanno portata d'urgenza in ospedale. Si trova in condizioni molto critiche. Oltre a loro i vigili del fuoco hanno portato fuori dall'abitazione il cagnolino che viveva con le due donne, salvandolo dalle fiamme.

Polizia locale chiude la strada

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato per cercare di chiarire cosa possa aver provocato l'incendio. Oltre a loro, sul posto, anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del XIV gruppo Montemario che hanno chiuso la strada al traffico veicolare, sia pubblico che privato in via in via di Diano Marina e in un tratto di via di Torrevecchia.

"Per agevolare il più possibile i mezzi di soccorso – hanno fatto sapere i caschi bianchi – Gli agenti hanno provveduto a chiudere al traffico pubblico e privato via di Torrevecchia da via Montebruno a via Provenzale".

Articolo in aggiornamento