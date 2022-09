Scoppia un incendio al quinto piano di una palazzina, anziani intrappolati tra le fiamme: salvati La coppia di anziani coniugi è stata salvata dai vigili del fuoco: è in buone condizioni di salute, ed è stata portata in codice giallo all’ospedale Santo Spirito.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Una coppia di anziani coniugi è stata salvata questa notte dai vigili del fuoco dopo che un incendio è scoppiato nel loro appartamento a Roma, nel quartiere Prati. Il rogo è divampato verso la mezzanotte nella loro abitazione al quinto piano di una palazzina in via Broferio 7. Fortunatamente sono entrambi in buone condizioni: una volta fatti uscire dall'appartamento, sono stati soccorsi dal 118 e portati in ospedale al Santo Spirito in codice giallo per accertamenti.

Tanta paura ma fortunatamente solo quella per la coppia di anziani, che ha temuto per la propria incolumità. Le loro condizioni di salute, infatti, sono buone, anche se data l'età e l'inalazione del fumo si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Al momento non è chiaro cosa è accaduto e come mai sia scoppiato l'incendio, se per un guasto, un cortocircuito o magari un incidente domestico. L'appartamento ha subito vari danni, che dovranno essere valutati per capirne l'entità.

Un incendio simile è scoppiato sabato 17 settembre in zona Fidene. Un appartamento al secondo piano di una palazzina è stato completamente distrutto dalle fiamme molto probabilmente a causa di un cortocircuito. Una donna di quarant'anni è stata salvata dall'incendio, le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. In questo caso si è reso necessario evacuare l'intero edificio, che potrebbe aver riportato danni strutturali. Le famiglie sono state allontanate in attesa che siano fatte tutte le verifiche del caso.

Sul posto, anche in questo caso, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Le fiamme sono state domate faticosamente.