video suggerito

Scoperta discarica abusiva a Prima Porta: all’interno rifiuti pericolosi e cani legati a catena I carabinieri hanno denunciato un uomo di 45 anni, proprietario dell’area. Deve rispondere di occupazione abusiva di terreno, detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e miscelazione di rifiuti pericolosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una discarica abusiva a cielo aperto, con frigoriferi, parti di macchine e motore, lattine di vernice, rifiuti plastici, metallici e legno, oltre a pneumatici usati: questo è stato trovato dai carabinieri della stazione Prima Porta in un'area di proprietà di un uomo di 45 anni, che è stato denunciato. Sul posto sono intervenuti anche i militari della Stazione Nucleo Forestale di Roma, il personale Acea e dell’ASL Roma 1 per le verifiche nella zona. Nell'area erano anche tenuti in condizioni pessime tre cani molossoidi – due pitbull e un corso – di cui uno legato a una catena così stretta che non poteva muoversi. Tutti e tre portavano addosso i segni di un evidente maltrattamento.

L'uomo è stato denunciato per occupazione abusiva di terreno, detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e miscelazione di rifiuti pericolosi.

L'area, grande circa due ettari, era piena di rifiuti pericolosi non correttamente smaltiti e lasciati all'aria aperta. Si tratta di un fatto molto grave, soprattutto in una città come Roma che durante l'estate è stata devastata dagli incendi. E sono proprio questi terreni abbandonati, con all'interno rifiuti non smaltiti e pericolosi, che spesso fanno diventare le fiamme indomabili, causando non pochi problemi ai Vigili del Fuoco e agli operatori della Protezione Civile. L'uomo, sentito dai carabinieri, non ha saputo dare una spiegazione del perché quell'area fosse ridotta in quello stato. Un problema purtroppo molto frequente nella capitale, che è piena di discariche abusive a cielo aperto.