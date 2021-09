Scooter travolto da un tram su via Prenestina: morto un ragazzo di 18 anni, grave un 17enne Uno scooter è stato travolto da un tram all’altezza del deposito Atac di via Prenestina. Il mezzo a due ruote era condotto da un ragazzo di circa 20 anni e insieme a lui viaggiava un coetaneo. Uno dei ragazzi sarebbe morto e l’altro sarebbe rimasto gravemente ferito.

A cura di Enrico Tata

Incidente sulla Prenestina – foto di repertorio

Tragico incidente su via Prenestina a Roma: uno scooter è stato travolto da un tram della linea 5 di Atac all'altezza del deposito Atac. Il mezzo a due ruote era condotto da un ragazzo di 18 anni e insieme a lui viaggiava un coetaneo. Uno dei ragazzi, il conducente, è morto praticamente sul colpo e l'altro, un 17enne, è rimasto gravemente ferito e anche lui è in pericolo di vita. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni. Per ora non sono state diffuse altre informazioni sullo scontro, che sarebbe avvenuto intorno alle 20,30. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del V Gruppo Prenestino. "In corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto", informano in una nota i vigili urbani.

Atac informa che proprio a causa dell'incidente "le linee tram 5-14-19 dirette a Gerani/Togliatti, limitano a Porta Maggiore, dirette a Termini/Risorgimento, limitano in via Prenestina Officine Centrali, Interruzione Piazzale Prenestino e Porta Maggiore".