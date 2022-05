Scooter investe e uccide un cinghiale a pochi passi dai Musei Vaticani: feriti due uomini Stando a quanto si apprende, lo scooter su cui viaggiavano due uomini ha preso in pieno un cinghiale e lo ha ucciso. Il fatto è avvenuto intorno alle 23.30 di ieri.

A cura di Enrico Tata

Una famigliola di cinghiali ha causato un incidente stradale a Prati, via Pietro De Cristofaro, una traversa di via Cipro. Stando a quanto si apprende, lo scooter su cui viaggiavano due uomini ha preso in pieno un cinghiale e lo ha ucciso. Il fatto è avvenuto intorno alle 23.30 di ieri. Il conducente non è riuscito ad evitare l'animale e lo ha travolto. I due motociclisti sono stati soccorsi del personale sanitario del 118 e accompagnato al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale. Nelle prossime ore la carcassa dell'animale verrà analizzata per vedere se il cinghiale avesse contratto il virus della peste suina.

Il conducente della moto ha raccontato l'incidente al quotidiano Roma Today: "Stavo tornando a casa mia nella zona del Nuovo Salario quando all'altezza del ponte ferroviario ho visto questo branco di cinghiali sulla corsia opposta a quella nella quale viaggiavo. Poi hanno caricato con due di loro che mi sono finiti sotto la ruota anteriore". Qualche giorno fa ha avuto un altro incontro con i cinghiali a Roma, questa volta mentre correva a Villa Ada: "Nel volgere di pochi giorni ho avuto due incontri con i cinghiali, la seconda volta non è andata benissimo ma poteva finire anche peggio. Mi auguro di non avere più incontri ravvicinati con loro, ma se non si trova una soluzione penso che sia inevitabile che ci scappi una tragedia".

A causa della peste suina africana, Roma è diventata un'immensa zona rossa. Nei prossimi giorni verrà elaborato un piano per gli abbattimenti selettivi dei cinghiali all'interno del territorio della Capitale.