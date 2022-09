Scontro tra tre camion sull’A1 direzione Napoli: traffico bloccato, chiuso tratto di autostrada Grave incidente sull’A1 al chilometro 566, in direzione Napoli. Tre camion sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena. Sul posto la polizia stradale e il 118.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente poco fa sull'autostrada A1, in direzione Napoli. Per cause ancora da accertare, tre camion si sono tamponati tra loro, dando vita a un tamponamento a catena che ha bloccato completamente la strada. Il bilancio per il momento è di tre persone ferite, mentre i chilometri di coda sono quattro.

Per consentire i rilievi e la messa in sicurezza della strada, è stato chiuso il tratto dell'A1/A24 Roma – Teramo e il bivio dell'A1 diramazione Sud, verso Napoli. Chiuso al traffico anche il nodo dell'A24/A1 Milano Napoli provenendo da Teramo, e da Roma verso Napoli.

Secondo le prime informazioni, l'incidente è avvenuto al chilometro 566, dopo l'area di servizio Prenestina. Non è ancora chiaro come sia avvenuto e come i tre camion siano arrivati a scontrarsi. Saranno gli agenti della polizia stradale, una volta terminati i rilievi, a determinare eventuali responsabilità. Per adesso le indagini sono ancora in corso e i conducenti alla guida dei camion devono essere ancora ascoltati dagli agenti.

Sotto shock gli altri automobilisti che hanno assistito alla scena e che hanno temuto per il peggio. Lo scontro tra i tre camion, infatti, è stato molto violento data la grandezza dei mezzi, e c'è chi ha avuto paura che i conducenti avessero riportato ferite molto gravi. I tre uomini sono feriti, ma al momento non è chiara l'entità delle lesioni.

Il traffico, dopo diverso tempo, è in via di normalizzazione e le code stanno lentamente scendendo. Disagi rimangono ancora sul tratto dell'autostrada A1 interessato, che non è stato ancora riaperto. I tempi per il ripristino della viabilità non sono al momento noti.