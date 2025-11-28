Scontro tra tre auto sulla Vetrallese, Luigi Errichiello estratto dalle lamiere dell’auto muore a 53 anni

Luigi Errichiello (Foto Facebook)

Si chiamava Luigi Errichiello il cinquantatreenne morto nell'incidente lungo la strada provinciale Vetrallese. Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 27 novembre, nel territorio del Viterbese. A scontrarsi sono state tre auto, mentre percorrevano in tratto all'altezza del chilometro 3,5. Sull'incidente indagano i carabinieri, che hanno svolto i rilievi scientifici, per ricostruire la dinamica dell'accaduto ed accertare eventuali responsabilità da parte di chi era alla guida.

Un moto e due ferite

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente Luigi Errichiello stava percorrendo la strada provinciale Vetrallese quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è rimasto coinvolto in uno contro con altre due macchine. L'impatto è stato violento e il cinquantatreenne ha avuto la peggio. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un incidente con varie auto e diversi feriti sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza. Presenti sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco, per prestare assistenza ai feriti e per la messa in sicurezza della strada. Alla guida delle altre due macchine c'erano due donne, una delle quali ha riportato lesioni lievi, mentre l'altra è stata trasportata in ospedale.

Errichiello incastrato tra le lamiere

Per Errichiello invece non c'è stato purtroppo nulla da fare. Era incastrato tra le lamiere della sua auto, andata completamente distrutta nell'incidente. I pompieri l'hanno estratto dall'abitacolo, per poi consegnarlo al personale sanitario, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Per i rilievi di rito e nella gestione della viabilità lungo la strada provinciale Vetrallese hanno lavorato i carabinieri e la polizia stradale.