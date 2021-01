Grave incidente questa mattina al km 14 di via Aurelia, all'altezza dell'uscita per Malagrotta. Per cause ancora da accertare un tir e un furgone si sono scontrati intorno alle 10 del mattino: ad avere la peggio è stato il conducente del furgone, trasportato in codice rosso all'ospedale. Nel tamponamento è rimasto incastrato nel mezzo, tanto che per estrarlo dalle lamiere contorte del furgone sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con una centralina oleodinamica da taglio. Sul posto, i pompieri del personale operativo di Cerveteri, Monte Mario, la squadra Usar, il capoturno provinciale e gli agenti della Polizia locale del Gruppo XIII Aurelio. Indagini sono in corso sulla dinamica dell'incidente: saranno i vigili urbani, una volta terminati i rilievi, ad attribuire eventuali responsabilità. Al momento sono stati chiusi gli accessi sull'Aurelia da via di Casal Selce e via Malagrotta.

Scontro tir e furgone a Malagrotta, grave un 41enne

Secondo le prime informazioni, il tir avrebbe perso un container in curva, che sarebbe finito addosso al furgoncino guidato dall'uomo di 41 anni, rimasto incastrato nell'abitacolo. Le sue condizioni sono gravi, per trasportarlo in ospedale è stato necessario ricorrere all'intervento dell'elisoccorso. Non è noto se sia in pericolo di vita o meno. Secondo quanto riportato dalla presidente dei volontari antincendio della Protezione civile, Enza Vergari, a prestare i primi soccorsi al 41enne e chiamare il 112 sarebbe stata una volontaria della zona, che ha continuato a parlare e rassicurare il 41enne per tenerlo sveglio e ha lanciato l'allarme per far intervenire i soccorsi.