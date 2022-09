Scontro tra tir e auto a Circonvallazione Tiburtina: chiusa la galleria, traffico in tilt A causa di un incidente avvenuto poco dopo le 6 del mattino a Circonvallazione Tiburtina, il tratto di galleria che porta verso via Nomentana è stato chiuso.

A cura di Natascia Grbic

A causa di un incidente stradale è stato chiuso un tratto della galleria di stazione Tiburtina. Si tratta nello specifico della carreggiata che porta verso via Nomentana. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e i vigili del Fuoco, per i rilievi del caso e per mettere in sicurezza la zona.

A scontrarsi, per cause ancora da chiarire, sono state un'autovettura e un mezzo pesante. Nessuna persona è rimasta fortunatamente ferita nell'incidente, anche se i guidatori e le persone che hanno assistito al sinistro sono in stato di shock per quanto accaduto.

L'incidente, avvenuto poco dopo le 6 del mattino, ha creato inevitabilmente un forte disagio alla circolazione, già congestionata a causa del forte temporale che da stanotte si è abbattuto sulla capitale. Il traffico nella zona è completamente in tilt, con lunghe code e tempi di percorrenza estremamente rallentati.