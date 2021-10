Scontro tra Smart alla Farnesina, grave 23enne: forse ha sbandato per evitare un pedone Tra le ipotesi al vaglio dei caschi bianchi, non si esclude che il conducente del veicolo ribaltato abbia dovuto eseguire una manovra improvvisa per evitare un pedone che camminava sulla carreggiata. La sua Smart ha colpito l’altra macchina, ribaltandosi al centro della carreggiata. Il giovane alla guida è grave.

A cura di Natascia Grbic

Brutto incidente ieri sera a Roma in via del Foro Italico, all'altezza del ministero degli Affari Esteri. Per cause ancora da accertare, due Smart si sono scontrate verso le 21.45. La prima, quella che avrebbe colpito il secondo veicolo, si è ribaltata ed è finita al centro della carreggiata. Ad avere la peggio è stato il conducente della prima Smart, portato in codice rosso all'ospedale Gemelli di Roma. Le sue condizioni sono gravi, non è noto se sia in pericolo di vita o meno. Il secondo conducente, un ragazzo di 22 anni, è stato invece portato in codice verde a Villa San Pietro. Sul posto, per i rilievi del caso, le pattuglie del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale. Tra le ipotesi al vaglio dei caschi bianchi, non si esclude che il conducente del veicolo ribaltato abbia dovuto eseguire una manovra improvvisa per evitare un pedone che camminava sulla carreggiata.

All'alba incidente sull'A1 tra auto e camion

Quello avvenuto ieri sera è l'ennesimo incidente nel Lazio. Questa mattina, all'alba, un'automobile e una cisterna si sono scontrate sull'autostrada A1 Milano-Napoli all'altezza di Ceprano in direzione di Roma. Si sono registrati chilometri di coda tra Pontecorvo e Frosinone in direzione di Roma. Una persona è rimasta ferita nell'incidente. Si tratta del conducente dell'automobile, che è stato soccorso e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. L'autocisterna non ha riportato danni evidenti. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un tamponamento, ma le eventuali responsabilità dei due conducenti sono ancora da accertare.