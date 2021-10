Incidente sull’Autostrada del Sole A1 tra Ceprano e Frosinone: 9 chilometri di coda Incidente sull’Autostrada A1 all’altezza di Ceprano in direzione di Roma. Nove chilometri di coda all’alba di oggi, 26 ottobre, ma fortunatamente il traffico è in rapido calo.

A cura di Enrico Tata

Incidente sull’A1 tra Ceprano e Frosinone, coinvolta autocisterna

Incidente all'alba sull'autostrada A1 Milano-Napoli all'altezza di Ceprano in direzione di Roma. Una persona è rimasta ferita. Stando a quanto si apprende, sono rimaste coinvolte un'automobile e una cisterna che trasportava carburante. Al momento si registrano 9 chilometri di coda tra Pontecorvo e Frosinone in direzione di Roma, ma il traffico, fortunatamente, è in rapida diminuzione.

"A1 Roma-Napoli traffico rallentato tra Svincolo Pontecorvo (Km 659) e A1 Svincolo Ceprano (Km 642) in direzione Roma dalle 09:48 del 26 ottobre 2021", si legge sul profilo Twitter del CCIS.

Incidente sull'A1 tra Ceprano e Frosinone, un ferito

Stando a quanto si apprende, una persona è rimasta ferita nell'incidente. Si tratta del conducente dell'automobile, che è stato soccorso e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. L'autocisterna, come si vede nella fotografia, non ha riportato danni evidenti. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un tamponamento, ma le eventuali responsabilità dei due conducenti sono ancora da accertare. Sconosciute le condizioni di salute della persona ferita, ma non dovrebbe rischiare la vita.