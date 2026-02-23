Scontro tra quattro auto sulla Anticolana, marito e moglie morti sul colpo: gravissima la figlia

Tragedia nel pomeriggio di ieri sulla via Anticolana ad Anagni: quattro auto si sono scontrate e due persone sono morte. Si tratta dei coniugi Vincenza Saccucci e Giovanni Celletti.

Tragedia nel pomeriggio di ieri sulla via Anticolana nel territorio di Anagni, in provincia di Frosinone. Per cause ancora da chiarire quattro vetture si sono scontrate tra loro verso le 16.30 a poca distanza dal bivio per San Filippo in direzione Fiuggi. Il bilancio del sinistro è terribile: una coppia di coniugi di Piglio, l'82enne Giovanni Celletti e la moglie di 78 anni Vincenza Saccucci, sono morti sul colpo. Con loro viaggiava anche una delle figlie, una 56enne trasportata in condizioni gravissime in ospedale con l'eliambulanza.

Gravemente ferita anche una donna di 54 anni portata d'urgenza all'ospedale di Tor Vergata e un uomo di 67 che non è in pericolo di vita. In macchina con lui c'erano il nipote di 7 anni e la figlia, fortunatamente illesi. Anche il conducente della quarta auto non ha riportato ferite nel sinistro.

Cosa sia successo al momento non è ancora chiaro. Sul caso indagano i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per comprendere la dinamica dell'incidente e che ascolteranno i testimoni non appena sarà possibile. Dalle prime informazioni emerse sembra che una delle auto abbia invaso l'opposta corsia di marcia, forse a causa di un malore del conducente.

Per la coppia, che viaggiava a bordo di una Fiat Punto, non c'è stato nulla da fare. Nonostante la tempestività dei soccorritori del 118, non è stato potuto fare altro che accertarne il decesso. Una tragedia, quella capitata alla famiglia, che ha sconvolto la comunità di Piglio, dove Saccucci e Celletti erano molto conosciuti. La figlia attualmente ricoverata è in gravi condizioni, ma stando alle ultime informazioni sarebbe fuori pericolo.