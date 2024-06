video suggerito

Scontro tra moto su via Tiburtina Valeria: nell’incidente morte due persone Il drammatico incidente è avvenuto sulla Tiburtina Valeria in provincia di Roma nel territorio di Roviano. Morte due persone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un gravissimo incidente mortale è avvenuto oggi, sabato 29 giugno, attorno alle 14.00 su via Tiburtina Valeria. Nel territorio di Roviano in provincia di Roma si sono scontrate due moto. Entrambi i centuari hanno perso la vita nel violentissimo impatto. Sul posto il personale dell'Anas, le forze dell'ordine e i soccorsi sanitari del 118. Purtroppo il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso delle due persone coinvolte nell'impatto: inutile ogni manovra di rianimazione.

La strada è stata chiusa al traffico per rendere possibili le operazioni di soccorso e i successivi rilievi utili a stabilire la dinamica del drammatico sinistro. Il traffico ora è tornato alla normalità, il personale di Anas ha riaperto la strada attorno alle 16.00 dopo aver ripristinato le condizioni di sicurezza e rimosso i mezzi incidentati.

Si aggiorna così la conta dei morti sulle strade di Roma e provincia: dall'inizio del 2024 sono 79 le vittime della strada, 18 si contano solo nel mese di giugno.