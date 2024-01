Scontro tra auto sulla variante Appia, tre feriti in ospedale: due sono gravi Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo la variante Appia a Minturno, in provincia di Latina. Tre feriti, due sono molto gravi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente lungo la variante Appia a Minturno, in provincia di Latina. Tre persone sono rimaste ferite dopo che i loro veicoli si sono scontrate nei pressi del fiume Garigliano. Una carambola tra tre auto che ha causato la distruzione delle vetture, andate poi a schiantarsi contro il guardrail che costeggia la strada. Attimi di paura tra gli automobilisti che hanno assistito alla scena e lanciato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della squadra di Castelforte che hanno estratto i feriti dalle auto, dove erano rimasti incastrati, e messo in sicurezza l'area, rimuovendo le auto rimaste coinvolte nell’incidente. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi: al momento la dinamica del sinistro non è ancora chiara, e le responsabilità devono essere ancora accertate.

I feriti sono stati portati tutti in ospedale, due avrebbero riportato lesioni molto serie, anche se non è chiaro se siano in pericolo di vita o meno.

L'incidente ha comprensibilmente causato molto traffico nella zona, con la strada che è stata chiusa per il tempo necessario alla messa in sicurezza dell'area, dopodiché la situazione è tornata alla normalità.

Cosa abbia causato l'incidente, non è ancora chiaro. Al vaglio le condizioni di guida, con la forte ondata di maltempo che ieri ha investito la regione che potrebbe aver compromesso la visibilità, ma anche altri fattori, come un sorpasso azzardato, un malore o una distrazione di uno dei conducenti. Tutti e tre saranno sottoposto ai test – che vengono fatti di prassi in questi casi – per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droghe.