Scontro tra auto nella galleria Giovanni XXIII, una si ribalta: due feriti gravi, traffico in tilt Sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. I due feriti sono stati portati in codice rosso in ospedale, il traffico nella zona è completamente bloccato.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Grave incidente questo pomeriggio all'interno della Galleria Giovanni XXIII a Roma, in direzione di via della Pineta Sacchetti. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate violentemente nel tunnel, e una vettura si è cappottata. Due persone sono rimaste ferite e portate in ospedale in codice rosso. Secondo le prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita. Tra le ipotesi, il fatto che l'incidente possa essere stato causato da una distrazione o dalla scarsa visibilità.

Sul posto gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale per i rilievi e la gestione della viabilità, per ora compromessa. Il traffico nella zona è totalmente in tilt, e la strada bloccata. Non è chiaro quanto la circolazione potrà tornare alla normalità. Gli operatori stanno lavorando per rimuovere in sicurezza i mezzi dalla strada, e terminare i rilievi in modo da poter stabilire le cause dell'incidente.

Incidente mortale sul GRA, deceduta una donna

Quello avvenuto nella galleria Giovanni XXIII è l'ennesimo incidente che si è avuto nella capitale, dove da giorni si verificano sinistri gravi, a volte anche con esito mortale. Ieri sera Alessia Sbal ha perso la vita sul Grande Raccordo Anulare, poco prima dello svincolo che porta a Boccea, all'altezza di Montespaccato. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe uscita dalla sua auto, forse per un guasto, dopo essersi fermata sulla corsia d'emergenza. Un'altra macchina l'avrebbe travolta, non lasciandole scampo. Al momento nulla è ancora certo e le informazioni sono frammentarie, ma potrebbe essere questa la dinamica dell'incidente che le è costato la vita.