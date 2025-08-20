Scontro tra auto e tir su via Aurelia, morto il noto designer Alessandro Loschiavo

Si chiamava Alessandro Loschiavo l'uomo morto nell'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla via Aurelia, nel territorio di Capalbio. Il 59enne romano, che venticinque anni viveva a Milano, era un designer molto noto non solo in Italia, ma anche a livello internazionale. Otto volte vincitore del Good Design Award del The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, ha esposto le sue opere nelle gallerie di tutta Europa, oltre ad arrivare anche in Cina, Giappone e Stati Uniti. La sua morte lascia un vuoto enorme non solo nel cuore di chi lo ha conosciuto, ma anche nel mondo dell'arte.

Le cause del sinistro sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni, l'auto con a bordo Loschiavo stava percorrendo via Aurelia quando, all'altezza del chilometro 134, si è scontrata con un tir. L'impatto è stato devastante: la macchina dove viaggiava Loschiavo è finita fuori strada, mentre il tir si è schiantato contro un caseificio che si trova lungo l'Aurelia. Il 59enne è morto sul corpo, mentre l'autista del mezzo pesante è rimasto ferito, ma non in pericolo di vita. A dare l'allarme, gli altri automobilisti che in quel momento stavano passando per la strada.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, i carabinieri, gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco. Nonostante il tempestivo intervento per provare a salvargli la vita, non c'è stato nulla da fare per Alessandro Loschiavo, se non accertarne il decesso. L'impatto tra la sua auto e il tir è stato devastante, la morte è avvenuta immediatamente. Come da prassi in questi casi, sarà aperto un fascicolo per omicidio stradale, in modo da disporre tutti gli accertamenti del caso e individuare eventuali responsabilità.