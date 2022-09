Scontro tra auto e scooter sulla Nomentana, la vittima è il 42enne Roberto Murante Residente a Montesacro, Roberto Sabino Murante era una persona molto conosciuta in zona. Di professione grafico, era un grande tifoso della Roma. Lascia una compagna e il figlio piccolo.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Roberto Sabino Murante l'uomo di quarantadue anni morto mercoledì sera in un incidente stradale su via Nomentana a Roma. Murante era a bordo del suo scooter Yamaha Xenter quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una macchina all'altezza di via Pola. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo. Troppo gravi le lesioni riportate dal 42enne dopo il tremendo impatto con la macchina e con l'asfalto, con il mezzo a due ruote andato completamente distrutto.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche gli agenti della Polizia Locale III Gruppo Nomentano per i rilievi del caso. La strada era stata chiusa per i rilievi e il traffico deviato fino a che il tratto non è stato messo in sicurezza e i mezzi spostati dal luogo dell'incidente.

Al momento la dinamica del sinistro è ancora in corso di accertamento. Saranno i vigili urbani, una volta terminate le indagini, a stabilire se vi siano responsabilità da parte del conducente dell'auto, sottoposto – come da prassi – ai test di rito per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga.

Grafico, gestore di case vacanza, grande tifoso della Roma, Roberto Murante era molto apprezzato non solo dalla famiglia ovviamente, ma anche dai numerosi amici con cui aveva legato negli anni.

Residente a Montesacro, nella zona di Città Giardino, Roberto Murante lascia una moglie e un figlio di otto anni. Molto conosciuto in zona, sono in tanti a ricordarlo soprattutto sui social lasciando messaggi di cordoglio e vicinanza alla sua famiglia, chiusa nel dolore dopo la tragedia che li ha colpiti.