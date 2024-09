video suggerito

Scontro tra auto e scooter a Sperlonga: morto Alessio Mancini, giovane coordinatore di Forza Italia

Alessio Mancini è il ragazzo morto ieri sera in un incidente stradale al bivio tra Itri e Sperlonga. Il 22enne stava percorrendo la strada verso Sperlonga a bordo del suo scooter quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro una macchina guidata da un ragazzo di vent'anni residente a Itri. Per il giovane, che aveva appena 22 anni, non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo a causa della gravità delle ferite riportate.

Sull'incidente indagano i carabinieri, che stanno svolgendo gli accertamenti necessari per cercare di capire come abbiano fatto i due mezzi a scontrarsi tra loro. I veicoli sono stati sequestrati, mentre il conducente dell'auto è stato sottoposto – come da prassi – ai test alcolemici e tossicologici per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droghe. Sull'incidente sarà molto probabilmente aperto in procura un fascicolo per omicidio stradale.

Alessio Mancini era impegnato in politica come coordinatore giovanile di Forza Italia. E proprio il suo partito ha pubblicato un messaggio di cordoglio, ricordando il giovane e il suo impegno. "Tutti i ragazzi del movimento giovanile intendono esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia del nostro coordinatore di Itri Alessio Mancini deceduto questa notte – la nota di Forza Italia Giovani Latina – Una notizia straziante. Alessio è stato un esempio di militanza e professionalità, un ragazzo per bene che ha sempre combattuto per il nostro partito sul suo territorio. Ricorderemo sempre il suo sorriso e la sua voglia di fare per il suo territorio".