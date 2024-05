video suggerito

Scontro tra auto e moto a Sant'Apollinare, centauro sbalzato a metri di distanza: è gravissimo L'uomo è stato portato in gravissime condizioni a Roma in ospedale. Alla guida della moto si è scontrato con una macchina nel centro di Sant'Apollinare.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente oggi nel centro di Sant'Apollinare, comune in provincia di Frosinone nel Lazio. Per cause ancora da accertare, una macchina e una moto si sono scontrate violentemente nella tarda mattinata di oggi. Ad avere la peggio è stato il centauro, che è stato sbalzato a diversi metri di distanza a causa dell'impatto con l'auto. L'uomo è poi finito sull'asfalto, cadendo rovinosamente e perdendo conoscenza.

Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, che sono arrivati immediatamente sul posto per aiutare i feriti. A causa della gravità delle condizioni del centauro, è stata fatta atterrare un'eliambulanza, in modo da trasportarlo in ospedale il più velocemente possibile e non perdere tempo. L'uomo è stato portato a Roma con l'elicottero in un nosocomio attrezzato per la gravità delle sue ferite. Le sue condizioni sono molto serie, non è noto se sia in pericolo di vita o meno. Sottoposto a una delicata operazione, la prognosi è riservata.

Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione. Saranno loro a fare le indagini del caso e capire cosa possa essere accaduto, e come mai i due mezzi siano arrivati a scontrarsi tra loro. Saranno ascoltati i testimoni presenti sulla scena, oltre ai conducenti della macchina e della moto (quest'ultimo quando sarà nelle condizioni di poter essere ascoltato). Se presenti nella zona, verranno vagliate le telecamere di sorveglianza, così da fare luce sulla dinamica. Sotto shock, ma non ferito, il conducente della macchina coinvolto nel sinistro, e che si è subito fermato per prestare soccorso.