Scontro tra auto e moto a Patrica, morti Luca Erme e Luigi Antonucci: grave il conducente dell’auto Per le due vittime, che viaggiavano sulla strada provinciale di Patrica a bordo della moto, non c’è stato niente da fare. Luigi Antonucci è deceduto sul colpo, mentre Luca Erme è morto qualche ora dopo all’ospedale San Camillo di Roma. Ferito gravemente il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia ieri sera a Patrica, sulla strada provinciale. Due uomini sono deceduti in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto tra una motocicletta (sulla quale viaggiavano le due vittime) e una Fiat Punto guidata da un giovane di Frosinone. L'impatto è stato violentissimo, con i due centauri sbalzati via dalla moto e che sono caduti a terra. Luigi Antonucci, un 54enne di Patrica, è morto praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Il passeggero della moto, Luca Erme, è apparso subito in condizioni disperate ai soccorritori del 118 intervenuti sul posto, tanto che è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza per trasportare il ferito in ospedale il prima possibile. Purtroppo non c'è stato nulla da fare: dopo aver lottato per ore, anche il 40enne – sempre residente a Patrica – è deceduto al San Camillo di Roma. Ferito gravemente anche il conducente della Fiat Punto, portato allo Spaziani di Frosinone.

Incidente mortale a Patrica: indagano i carabinieri

Sui social sono moltissimi i messaggi di cordoglio per la morte di Luca Erme e Luigi Antonucci. In tanti si stanno stringendo intorno alla famiglia per il grave lutto che hanno subito, increduli per la tragedia avvenuta. Inizialmente si era sperato che almeno Luca potesse salvarsi, ma dopo qualche ora è arrivata la notizia del decesso. E intanto continuano le indagini sull'incidente, la cui dinamica non è ancora molto chiara. Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati i carabinieri, che dovranno accertare cos'è accaduto e capire come mai la macchina e la moto con a bordo le due vittime siano arrivate a scontrarsi. Il 40enne alla guida della Fiat Punto rischia una denuncia per omicidio stradale.