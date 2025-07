Scontro tra auto e moto a Nettuno: morto un uomo di 60 anni

Immagine di repertorio

Nella serata di ieri, giovedì 24 luglio 2025, si è verificato un incidente stradale a Nettuno, comune dell'hinterland di Roma. Un'automobile e una moto si sono scontrate e nell'impatto è morto un uomo di sessant'anni. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini sono ancora in corso.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 18.30 all'altezza di via Santa Maria Goretti. Per cause ancora da accertare, l'automobile e la moto si sono scontrate. Sono stati subito chiamati i soccorsi. Nell'impatto, il sessantenne, che guidava la moto, è rimasto gravemente ferito. Gli operatori sanitari lo hanno trasferito d'urgenza all'ospedale di Anzio dove è poi morto attorno alle 20: troppo gravi le ferite riportate. Per il momento non sono state diffuse le sue generalità. Non sono note le condizioni del 25enne, che guidava l'automobile.

I rilievi sono stati invece affidati agli agenti della polizia locale di Nettuno. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Al momento sono stati sequestrati entrambi i mezzi. Il corpo del 60enne, residente nel quartiere Loricina, è stato traslato al policlinico di Tor Vergata. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda. Saranno fondamentali gli elementi raccolti dalla polizia per accertare eventuali responsabilità.