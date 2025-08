Scontro sulla Pontina, furgone si ribalta: ci sono feriti. Incidente ad Aprilia, traffico e code verso Roma

Foto Fanpage.it

Rientro nero sulla Pontina, dove si è verificato un terribile incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 3 agosto 2025. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, ma non si escludono feriti gravi. Al momento il tratto di strada interessato dallo schianto è stato chiuso e il traffico è deviato sulla parallela della pontina per qualche metro.

La dinamica del sinistro sulla Pontina: cosa è successo

I fatti risalgono al tardo pomeriggio di oggi e sono avvenuti sulla Pontina, poco prima di Aprilia. Sul posto i carabinieri che al momento si stanno occupando di gestire la viabilità del tratto interessato dallo scontro, gli operatori sanitari e i vigili del fuoco. Stando a quanto si vede transitando lungo la pontina, un'automobile Fiat Panda bianca si è scontrata con un furgoncino. La prima è finita in testa coda con la parte anteriore completamente sfondata. Il secondo si è ribaltato. È rimasto con il tettuccio schiacciato sull'asfalto, con le ruote in aria. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere le persone che si trovavano al suo interno.

Foto Fanpage.it

Come stanno le persone coinvolte nell'incidente

Dopo lo schianto, l'allarme è scattato immediatamente. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco presumibilmente intervenuti per liberare le persone rimaste intrappolate nella vettura ribaltata, anche gli operatori del personale sanitario del 118. Alcuni hanno raggiunto il luogo a bordo di un'ambulanza, almeno due, altri invece hanno trasportato i feriti più gravi in elisoccorso.

Via Pontina chiusa per incidente verso Roma

Per permettere l'arrivo dei soccorsi, il tratto della via Pontina interessato è chiuso in direzione Roma: i carabinieri hanno chiuso le due carreggiate con un nastro a strisce rosse e bianche. La coda, lunga diversi chilometri, aggiunge oltre 30 minuti di ritardo sul percorso originale in direzione Roma, ma alcuni rallentamenti coinvolgono anche l'altra corsia. "Mancava un'ora al nostro rientro a casa secondo il navigatore – racconta a Fanpage.it una lettrice in auto in queste ore – Poi all'improvviso abbiamo visto aumentare il tempo a quasi due. E abbiamo capito che era successo qualcosa di grave. Il navigatore ha segnalato l'incidente. Una volta arrivati sul luogo dell'impatto abbiamo capito quanto fosse grave, anche vedendo l'elicottero dell'elitrasporto che si alzava in volo". Un secondo incidente, sempre sulla via Pontina, inoltre, si è verificato qualche chilometro più a nord, all'altezza di Pomezia.