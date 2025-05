video suggerito

Scontro frontale sulla Salaria: i due 30enni morti sono Valerio Valentini e Daniel Varvaroiu Radu Lutto a Orvino e Scandriglia per l'incidente su via Salaria in cui sono morti i due 30enni Valerio Valentini e Daniel Varvaroiu Radu.

A cura di Alessia Rabbai

Valerio Valentini e Daniel Varvaroiu Radu

Valerio Valentini e Daniel Varvaroiu Radu sono le vittime dell'incidente stradale in via Salaria avvenuto nel Reatino martedì scorso 27 maggio. Trant'anni Valerio, ventinove Daniel, sono morti in uno scontro frontale tra due auto. Orvino e Scandriglia, le due comunità della provincia di Rieti delle quali erano rispettivamente originari i due uomini, sono in lutto. Domani, venerdì 30 maggio alle ore 11 sono in programma i funerali di Valerio a Orvinio e in occasione verrà proclamato il lutto cittadino.

I messaggi di cordoglio per la morte di Valerio Valentini e Daniel Varvaroiu Radu

La notizia della scomparsa dei due trentenni si è diffusa nelle ore successive all'incidente. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alle due famiglie. Valerio lavorava come infermiere all'ospedale De Lellis ed era molto conosciuto nel borgo. Daniel avrebbe compito trent'anni l'anno prossimo, uno dei suoi fratelli ha una ditta edile in città.

L'incidente sulla Salaria in cui sono morti Valerio Valentini e Daniel Varvaroiu Radu

Secondo quanto ricostruito finora al momento in cui c'è stato l'incidente stradale nel quale sono morti Valerio Valentini e Daniel Varvaroiu Radu erano circa le ore 22 i due uomini erano alla guida delle loro auto e stavano percorrendo via Salaria in direzioni opposte. Improvvisamente, per cause non note e per una dinamica ancora da accertare, si sono scontrate all'altezza del bivio per Belmonte in Sabina. Un impatto frontale, a seguito del quale nessuno dei due è sopravvissuto.

Purtroppo inutile l'intervento di diversi mezzi di soccorso, che hanno cercato di rianimare i due uomini, ma non c'è stato altro da fare che constatarne il decesso. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Carabinieri e vigili urbani hanno chiuso il tratto stradale interessato dall'incidente per fare i rilievi di rito e scongiurare che altri veicoli rimanessero coinvolti. La strada è stata chiusa, poi riaperta, i veicoli incidentati sono stati rimossi.