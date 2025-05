video suggerito

Incidente sulla Salaria in direzione Roma, morti sul colpo due 30enni Il sinistro mortale è avvenuto attorno alle 22.15 della sera di martedì 27 maggio. Sono due trentenni le vittime del sinistro, le cui dinamiche sono ancora in fase di accertamento.

A cura di Enza Savarese

Incidente mortale nella serata di martedì 27 maggio lungo la via Salaria, in direzione Roma, due le vittime accertate. Si tratta di una coppia di trentenni che ha perso la vita all'altezza del bivio per Belmonte nel sinistro mortale avvenuto intorno alle 22.15 di martedì sera.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno rimosso i veicoli interessati dal sinistro, i carabinieri insieme ai vigili urbani hanno invece chiuso il tratto stradale interessato dall'incidente per effettuare i rilievi del caso e scongiurare ulteriori sinistri o tamponamenti tra le altre auto che circolavano in quella zona. Ignote al momento le cause dell'incidente mortale, le forze dell'ordine competenti cercheranno di ricostruire la dinamica con le testimonianze di chi era presente e la visione delle telecamere di videosorveglianza. Tra le prime informazioni sembrerebbe che i veicoli coinvolti siano due, per dinamiche ancora da accertare lo scontro è avvenuto all'altezza del bivio per Belmonte. Entrambe le vittime sono morte a seguito del sinistro, l'arrivo dei sanitari ha potuto solo accertarne il decesso a seguito delle ferite rimportate dall'impatto mortale. I corpi delle vittime, come da prassi verrano sottoposti ad autopsia per accertare l'eventuale stato psicofisico alterato. Considerato l'orario dell'incidente tra le piste non si esclude che il sinistro possa essere stato causato anche da un colpo di sonno, ma nessuna ipotesi è al momento confermata.

Il tratto di strada interessato dall'incidente è stato chiuso per svariate ore. La circolazione è tornata poi regolare a tarda notte dopo che gli organi competenti hanno concluso la rimozione dei veicoli interessati dal sinistro.