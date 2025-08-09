Scontro frontale a Latina, auto cade nel canale e si capovolge: coppia di ragazzi feriti

Immagine di repertorio

Scontro frontale all'ingresso di Latina, dove due auto si sono urtate in via Congiunte sinistre, all'altezza dell'incrocio con strada Santa Fecitola. Una delle due vetture, una Fiat Panda, a bordo della quale viaggiava una coppia, un ragazzo e una ragazza, è caduta in un canale pieno d'acqua e si è ribaltata. I due giovani feriti sono stati subito soccorsi. La Polizia Locale ed i vigili del fuoco li hanno subito aiutati e sono riusciti ad estrarli dalla vettura e ad affidarli alle cure del 118, che li ha trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti. Illesi i passeggeri dell'altra vettura, una Alfa Romeo Stelvio.

Incidente alle porte di Latina: feriti due ragazzi

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. L'incidente stradale è avvento nella giornata di oggi, sabato 9 agosto, sulla strada che si trova poco distante dalla città di Latina. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale che stanno effettuando le indagini su quanto avvenuto. I caschi bianchi hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Non si esclude la possibilità di acquisire eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per avere ulteriori elementi utili a chiarire l'avvenuto.

Le indagini della Polizia Locale

I due feriti, a quanto si apprende, sarebbero entrambi originari di Latina. I due sono stati salvati dai vigili del fuoco e dai poliziotti della municipale che li hanno dovuti estrarre dall'abitacolo dell'utilitaria capovolta nell'acqua. Per fortuna, sembra che le loro condizioni non siano gravi. Dopo le prime cure mediche prestate dal personale sanitario del 118, sarebbero stati trasportati in ospedale coscienti e vigili per ulteriori accertamenti.