Scontro fra un’automobile e un’ambulanza nella notte: grave una 22enne Nella notte un’ambulanza e un’automobile si sono scontrate violentemente nel quartiere di Torrevecchia. Tutte le persone presenti sui veicoli sono state trasportate in ospedale: è grave la ragazza di 22 anni che stava guidando la sua automobile.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio.

Alle 2,30 di stanotte si è verificato un grave incidente nella zona a nord ovest della città di Roma, nel quartiere di Torrevecchia in cui sono rimaste coinvolte un'automobile guidata da una ragazza di 22 anni e un'ambulanza del 118 che stava trasportando un paziente infetto da Covid-19.

I due veicoli si sono scontrati in un violento impatto, avvenuto precisamente fra viale dei Monfortani e via dell'Acquedotto del Peschiera, poco distante dal semaforo: sulle cause che hanno portato allo scontro, ancora da accertare, stanno cercando di fare luce gli agenti della Polizia Locale di Roma, giunti immediatamente sul posto per i rilievi di rito. Ancora non si conosce con certezza, infatti, la dinamica che ha portato al terribile impatto, ma fra le ipotesi si pensa che l'ambulanza possa aver attraversato la strada con il rosso e la sirena accesa, mentre stava ancora transitando l'automobile guidata dalla ragazza.

Incidente nella notte: quattro feriti

Tutte le persone che si trovavano nei due veicoli al momento dello scontro hanno riportato ferite e sono stati immediatamente trasportati in ospedale: l'autista, l'infermiere e il paziente presenti nell'ambulanza coinvolta, infatti, sono stati portati all'Aurelia Hospital e al più lontano ospedale Grassi di Ostia. In condizioni peggiori, invece, si trova la 22enne che è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso del vicino ospedale San Filippo Neri, in codice rosso.

Sull'asfalto, inoltre, sono rimasti i due mezzi coinvolti, ridotti ad ammassi di lamiere: ciò che resta del veicolo sanitario, a seguito del violento impatto che ha svegliato tutti i residenti della zona, si è ribaltato su un fianco.