Scontro fra autobus e scooter: motociclista 60enne soccorso in codice rosso Scontro fra autobus e moto lungo la via Cristoforo Colombo in direzione Roma: è successo questa mattina poco prima delle 7.30. Grave il motociclista, in codice rosso all’ospedale San Camillo.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È accaduto nella mattina di oggi, lunedì 10 luglio 2023, poco prima delle ore 7.30 su via Cristoforo Colombo, all'incrocio con via di Malafede: due mezzi che viaggiavano entrambi in direzione Roma si sono scontrati. Si tratta di un autobus della linea 709 che stava percorrendo la strada in direzione della tenuta del Presidente e uno scooter, un Bmw RT. Ad avere la peggio è stato l'uomo sul motociclo, un sessantenne soccorso d'urgenza e trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo.

La dinamica dell'incidente

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati gli agenti del gruppo X Mare della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno iniziato subito i rilievi per cercare di chiarire l'esatta dinamica del sinistro. Oltre a loro, per contribuire alla gestione della circolazione, è stato richiesto l'intervento del GPIT, Gruppo Pronto Intervento Traffico: gli agenti hanno chiuso via Cristoforo Colombo in direzione Roma, nella carreggiata in cui si è verificato l'incidente.

Le automobili presenti a quell'ora sono state indirizzate verso la via del Mare. Soltanto qualche ora dopo, verso le ore 11, è stato possibile tornare a viaggiare alla normalità. Il fatto che viaggiassero entrambi nella stessa direzione, fa pensare che la causa dell'impatto fra il bus e lo scooter possa essere una manovra azzardata, ma continuano i rilievi da parte della Polizia Locale.

Leggi anche Incidente frontale a Faleria tra due veicoli, due feriti uno in codice rosso

Come sta lo scooterista sessantenne

Alla guida dello scooter c'era un uomo di sessanta anni che subito dopo l'impatto è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo di Roma. A seguito delle prime visite, i medici e gli infermieri hanno valutato le lesioni riportate come molto gravi: è stato soccorso con un codice rosso e sottoposto ad un intervento delicato.