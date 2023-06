Scontro fra auto e moto in via Tuscolana a Frascati: scooterista 25enne in codice rosso Scontro fra auto e moto a Frascati, lungo la via Tuscolana. Il ragazzo in sella alla moto, un venticinquenne, trasportato in ospedale in codice rosso.

A cura di Beatrice Tominic

È successo questa notte, fra domenica 18 e lunedì 19 giugno 2023 a Frascati, nei Castelli Romani, nell'area a sud est della capitale. Lungo la via Tuscolana, all'altezza del civico 5, un'automobile si è scontrata con una moto. Alla guida dell'automobile c'era una ragazza di 24 anni, in sella allo scooter, invece, un ragazzo di 25 anni. Rimasto ferito nell'impatto, il venticinquenne è stato soccorso e trasportato immediatamente al pronto soccorso in codice rosso: in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente in via Tuscolana

I due veicoli si sono scontrati lungo via Tuscalana, all'altezza del civico 5. Non appena allertati, sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia locale, quella di Frascati, che hanno iniziato ad eseguire i rilievi di routine e che hanno sequestrato i mezzi, l'automobile su cui viaggiava la ragazza, un'Audi A1 e la moto del venticinquenne, una Suzuki v-strom. Non si conosce ancora l'esatta dinamica del sinistro, né a chi appartengano eventuali responsabilità di quanto accaduto.

Scooterista trasportato d'urgenza in codice rosso

Il ragazzo in sella alla moto, subito dopo l'impatto, è stato trasportato in codice rosso al vicino ospedale di Roma Tor Vergata, distante poco meno di otto chilometri dal luogo dell'incidente. Caduto dal mezzo dopo lo scontro, i medici e gli infermieri che lo hanno soccorso hanno valutato le ferite riportate con un codice rosso. Fortunatamente, però, non ha mai perso coscienza e non si trova in pericolo di vita. Il ragazzo si trova ancora all'interno della struttura ospedaliera, in prognosi riservata.