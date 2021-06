Dieci ‘Daspo fuori contesto' a dieci ultras degli Irriducibili della Lazio per i fatti avvenuti il 6 giugno del 2020, quando in via dei Cerchi furono aggrediti giornalisti e agenti della Polizia di Stato nella manifestazione ‘Ragazzi d'Italia‘ contro le misure anti-covid. Questo il provvedimento emesso oggi dalla Questura di Roma nei confronti di dieci persone già sottoposte all'obbligo di firma per le violenze avvenute quel giorno, quando un gruppo di ultras ed estremisti di destra attaccarono i giornalisti e le forze dell'ordine senza motivo scatenando il panico a Circo Massimo. Una scena andata avanti per un po', tra bastoni, lanci di bottiglie, bombe carta, sassi e petardi, prima contro i giornalisti, poi contro i poliziotti.

Già il 20 aprile 2021, a seguito delle indagini della Digos di Roma, erano state eseguite nove misure cautelari nei confronti di altrettanti esponenti dell'estrema destra e del tifo organizzato, su ordine della Procura della capitale. Oggi, i Daspo fuori contesto, una nuova misura che consente di negare l’accesso alle manifestazioni sportive a chi si è reso responsabile di gravi fatti di reato che si sono verificati al di fuori dell’ambito sportivo, o che non sono necessariamente ricollegabili ad esso.

Gli incidenti sono partiti da unalterco tra Giuliano Castellino e Simone Carabella, con il leader di Forza Nuova fuori di sé perché Carabella parlava con la stampa. È prima volato qualche ceffone, poi la situazione è degenerata, con ultras ed estremisti di destra che prima hanno aggredito la stampa, poi hanno cominciato a tirare oggetti a caso aggredendo le forze dell'ordine. Una pantomima di poche decine di minuti. Dopodiché, come si era riempita la piazza si è svuotata, al termine di un teatrino grottesco e senza senso che ancora oggi produce le sue conseguenze.