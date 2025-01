video suggerito

Scontri a Roma durante il corteo per la morte di Ramy Elgaml, Meloni: “Solidali con forze dell’ordine” La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha condannato gli scontri avvenuti ieri pomeriggio a Roma durante il corteo per Ramy Elgaml, il ragazzo morto a Milano durante un inseguimento con i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un messaggio su X, ha condannato gli scontri avvenuti ieri pomeriggio a Roma durante il corteo per ricordare Ramy Elgaml, il giovane morto il 24 novembre durante un inseguimento con i carabinieri a Milano. "Tra bombe carta, fumogeni e aggressioni, ieri sera a Roma abbiamo assistito all'ennesimo, ignobile episodio di disordine e caos ad opera dei soliti facinorosi scesi in piazza non per manifestare per una causa, bensì per puro spirito vendicativo – le parole di Giorgia Meloni – Non si può utilizzare una tragedia per legittimare la violenza. Alle Forze dell'Ordine va la nostra solidarietà, insieme agli auguri di pronta guarigione agli agenti feriti. Siamo dalla vostra parte".

Proteste sono scoppiate in tutta Italia dopo la diffusione del video della morte di Ramy Elgaml a Milano, con migliaia di persone che chiedono verità e giustizia per il 19enne. La dashcam piazzata su una delle gazzelle, infatti, ha ripreso i carabinieri mentre rincorrevano il ragazzo, che in quel momento si trovava insieme a un amico che non si era fermato all'alt. In quel video, è palese la volontà dei militari di disarcionare i due giovani: quando entrambi cadono dal motorino, Ramy muore sul colpo. I militari hanno dichiarato che il mezzo è caduto da solo, mentre il conducente del motorino e un testimone oculare – che ha denunciato di essere stato costretto a cancellare un video che riprendeva il momento dell'impatto – hanno dichiarato di essere stati speronati dai carabinieri.

A Roma il corteo è stato organizzato da studenti e collettivi a San Lorenzo. Una volta arrivati vicino la caserma dei carabinieri, un cordone di forze dell'ordine ha bloccato i manifestanti, che hanno risposto con un lancio di oggetti. La polizia ha caricato i manifestanti. Il corteo si è poi sciolto poco dopo per le vie di San Lorenzo.