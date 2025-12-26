Scomparso da Rieti Massimiliano Novelli, l’ultima telefonata all’amico: “Mi sono perso nel bosco”

Un uomo originario di Rieti, Massimiliano Novelli, è scomparso da venerdì scorso nell’area del Terminillo. Stava raggiungendo un amico quando si è perso.

Sono giorni di apprensione per Massimiliano Novelli, l'uomo che da venerdì è scomparso nell'area del Terminillo, senza lasciare traccia. L'uomo, originario di Rieti, sembra essere svanito nel nulla: l'ultimo contatto con lui è stato proprio venerdì, quando ha telefonato a un amico dicendo di essersi perso in una zona boschiva, vicino a un sentiero. Novelli non è mai arrivato da quell'amico che avrebbe dovuto incontrare.

Da allora sono impiegate nella sua ricerca una grande quantità di comparti delle forze dell'ordine: Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Polizia Provinciale, Polizia Locale di Rieti, ASL e ARES 118, stanno lavorando senza sosta per provare a individuarlo e consentirgli di tornare a casa.

L'ultima cella agganciata dal telefono di Massimiliano Novelli è quella che si trova su un versante del Terminillo. L'area però è comunque molto estesa, e nonostante le ricerche a tappeto di lui ancora nessuna traccia. Il fatto di non avere nessun avvistamento o segnalazione di un punto preciso, non è chiaramente d'aiuto.

Secondo quanto ricostruito, Novelli venerdì avrebbe dovuto raggiungere un amico per passare la giornata insieme. Si è incamminato, passando probabilmente per una zona boschiva, ma a un certo punto ha perso l'orientamento. L'uomo è riuscito a chiamare l'amico con il quale si sarebbe dovuto vedere, e avvertirlo di quanto accaduto. Non sarebbe però riuscito a dare indicazioni precise sulla sua posizione. Dopo poco, forse anche per il poco campo nella zona, il telefono non è più risultato raggiungibile.